Движение трамваев задерживается на проспекте Буденного в Москве из-за повреждения сети

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

9-я улица Соколиной Горы, Москва, Россия Карта всех событий

Из-за повреждения контактной сети на востоке столицы задерживается движение трамваев, следующих по маршрутам № 12, 36, 46. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Контактная сеть повреждена в районе 9-й улицы Соколиной Горы. В связи с этим маршруты временно изменены.

— Для проезда по проспекту Буденного между метро «Семеновская» и «Шоссе Энтузиастов» пользуйтесь автобусами № 254, 469 и 702, — говорится в сообщении.

На этой неделе транспортное движение временно ограничат на нескольких улицах в ЦАО, ЮАО и ЗАО из-за проведения инженерных работ и киносъемок.

В пятницу, 27 августа, участок Подколокольного переулка около дома № 11 будет временно перекрыт из-за съемок кино — с 6:30 до 8:00. Также ограничат движение в Староконюшенном переулке в районе дома № 43 — с 13:00 до 15:30.

В воскресенье, 29 августа, профессиональные съемки состоятся в Проектируемом проезде № 5464. Здесь перекроют движение транспорта с 01:30 до 05:30.

Помимо этого, инженерные работы проведут на Аминьевском шоссе. Из-за этого с 20 по 31 августа ограничат движение по боковому проезду шоссе. Дороги будут перекрыты круглосуточно в этот период.