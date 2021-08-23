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Водитель такси сбил пешехода на улице Перерва в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Водитель такси сбил пешехода на улице Перерва в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

На юго-востоке столицы водитель такси сбил пешехода. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Перерва.

— По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Обстоятельства выясняются. На месте находятся оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Водитель такси сбил пешехода на улице Перерва в МосквеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение в районе ДТП затруднено.

Еще одна авария произошла 23 августа на улице Бирюлевской. Водитель автомобиля Mercedes сбил трехлетнего мальчика, который передвигался на самокате по проезжей части. В момент инцидента ребенок находился в сопровождении своей матери.

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