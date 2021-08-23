Водитель такси сбил пешехода на улице Перерва в Москве
На юго-востоке столицы водитель такси сбил пешехода. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Инцидент произошел на улице Перерва.
— По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Обстоятельства выясняются. На месте находятся оперативные службы города, — говорится в сообщении.
Движение в районе ДТП затруднено.
Еще одна авария произошла 23 августа на улице Бирюлевской. Водитель автомобиля Mercedes сбил трехлетнего мальчика, который передвигался на самокате по проезжей части. В момент инцидента ребенок находился в сопровождении своей матери.