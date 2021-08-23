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Минтруд утвердил порядок предоставления россиянам сведений о сумме пенсии

Анастасия Волоснова

Общество
Минтруд утвердил порядок предоставления россиянам сведений о сумме пенсии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Сведения о пенсии смогут получить женщины, достигшие 40 лет, а также мужчины, достигшие 45 лет. Им предоставляются данные в случае, если они еще не получают пенсионных выплат. Россиян будут информировать раз в три года начиная с указанного возраста.

Приказ вступит в силу с 2022 года, говорится в документе, опубликованном в понедельник, 23 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. Об этом он заявил в воскресенье, 22 августа.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано. Эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ.

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