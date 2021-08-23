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СК изучит инцидент с пассажиром столичного метро и родителями ребенка с аутизмом

Илья Ашуров

Происшествия
СК изучит инцидент с пассажиром столичного метро и родителями ребенка с аутизмом
Фото: СК РФ

Следственный комитет даст правовую оценку конфликту, который произошел в столичном метро между пассажиром и родителями ребенка, страдающего аутизмом. Об этом в понедельник, 23 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Следователи изучат камеры видеонаблюдения. Действиям всех участников конфликта будет дана надлежащая правовая оценка, — заключила Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 22 августа. СМИ сообщали, что в вагоне метро ехал 12-летний ребенок с аутизмом вместе со своими родителями. Мальчик сидел напротив отца и матери и снимал их на камеру телефона.

В какой-то момент в вагон вошли молодые люди: два парня и девушка. Последняя попросила ребенка уступить ей место. Не дождавшись этого, один из ее спутников сел прямо на ребенка. Злоумышленник грубо ответил на замечания родителей мальчика, а когда поезд остановился на станции «Румянцево» и вовсе затеял с ними драку.

Столичная полиция проводит проверку по факту случившегося.

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