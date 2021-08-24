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МИД: Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину

Анастасия Колоскова

Политика
МИД: Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину
Фото: МИД РФ

Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

— Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту, — приводит слова дипломата РИА Новости.

По его словам, Москва со своей стороны всегда исполняла обязательства по доставке газа в Европу, проблемы в этом вопросе возникали у украинской стороны.

Биричевский отметил, что этот вопрос рассматривается Россией исключительно в экономическом контексте, для того чтобы все европейские потребители «были довольны» и получали необходимые объемы по договоренной цене.

До этого директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявлял, что РФ сможет обойтись без Украины, если она не захочет транзита российского газа, однако разговора об этом пока нет.

Президент РФ Владимир Путин заявил 20 августа, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, когда истечет срок действующего соглашения между государствами. Российский лидер подчеркнул, что при этом Москве необходимо понимать, какой объем газа будут готовы закупать европейские партнеры и в какие сроки.

Позже глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как предохранитель от возможной войны с Москвой. По его словам, «Нафтогаз» готов обсуждать с Газпромом вопрос продления транзита газа, но рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями.

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