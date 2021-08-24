Единый день открытых дверей пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Библиотеки и культурные центры Москвы 28 августа приглашают горожан принять участие в акции «Единый день открытых дверей». Здесь будут представлены образовательные программы и студии, пройдут мастер-классы. Взрослые и дети смогут присутствовать на лекциях, концертах и спектаклях.

В Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова посетители приглашаются на встречу клуба «По дорогам сказок». Здесь можно будет принять участие в мастер-классах, квест-уроке, литературном квизе и караоке-дискотеке.

Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара презентует тематическую программу «Большая маленькая наука — астрономия», во время которой можно разгадать загадки звездного неба, совершить виртуальное путешествие в космическое пространство и научиться определять созвездия.

SMART-библиотека имени А. А. Ахматовой приглашает на квест-игру «Все кувырком» по сказкам английского писателя Дональда Биссета и на кукольный спектакль «Золотой цыпленок».

Кукольный спектакль и мастер-класс по мотивам русской народной сказки «Вершки и корешки» пройдут в библиотеке № 37. Здесь же состоятся детективный квиз «По страницам Шерлока Холмса», блиц-викторина о флагах различных стран «Путешествие по миру» и мастер-класс «Веселый петушок».

В библиотеке № 59 пройдет квест «По сказочным тропинкам», в библиотеке № 58 — мастер-класс по созданию гоночной машины и командные гоночные соревнования, в библиотеке № 150 — спектакль по сказкам А. С. Пушкина «У Лукоморья» Московского театра актера и куклы «Перчатка».

В Библиотеке имени Ю. А. Гагарина можно посмотреть спектакль театра теней «Путешествие космических бегемотиков», принять участие в мастер-классе по робототехнике и в квизе «Без пяти восемь». В детской библиотеке «Научка» пройдет презентация нового проекта «Клуб Интеллектуального VR», а в Лианозовской библиотеке — экологическая игра «Путешествие в мир природы».

Дом культуры «Гайдаровец» совместно с Академией мюзикла имени В. Гнедака приглашает на перформанс по мотивам мюзикла «Чикаго». Зрители смогут принять участие в постановке.

На музыкальной крыше культурного центра «Москворечье» пройдет концерт «Легенды джаза» коллектива «Мисс Джаз», а в КЦ «Интеграция» можно будет услышать выступление ведущих музыкальных коллективов города. Центр культуры «Гармония» подготовил интерактивную программу, посвященную военному искусству и культуре Средневековья.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте акции.