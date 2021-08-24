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Столичная Госавтоинспекция начала вешать на машины дорхенгеры с напоминанием ПДД

Илья Ашуров

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Столичная Госавтоинспекция начала вешать на машины дорхенгеры с напоминанием ПДД
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД необычным способом напомнили московским водителям о соблюдении правил дорожного движения (ПДД). Инспекторы повесили на припаркованные машины дорхенгеры — картонные крючки с надписью, которые обычно вешаются на дверные ручки в отелях.

— Автоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о строгом соблюдении ПДД в жилых зонах и дворовых территориях, — цитирует пресс-службу ведомства РБК.

Столичная Госавтоинспекция начала вешать на машины дорхенгеры с напоминанием ПДДФото: Госавтоинспекция Москвы

Во вторник, 24 августа, стало известно, что за семь месяцев этого года в Москве произошли 55 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей электросамокатов. В подобных ДТП погибли два человека и еще 57 получили травмы.

При этом абсолютное большинство из них — 80 процентов — произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, а также при выезде из дворовых территорий.

В понедельник, 23 августа, на улицах столицы появился дорожный знак «Переходите пешком». Он призван предупреждать владельцев самокатов, велосипедов и другого мобильного транспорта о необходимости переходить дорогу пешком.

Новый знак выполнен в виде желтого прямоугольника, на котором черным цветом нарисован спешившийся владелец самоката. Под иллюстрацией находится надпись «Переходите пешком».

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