Две гранаты обнаружили у пассажира петербургского метро

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В метрополитене Санкт-Петербурга у одного из пассажиров при обыске нашли два предмета, похожие на гранаты. Инцидент произошел во вторник, 24 августа.

Примерно в 9 часов утра на станции метро «Пионерская» у одного из граждан, проходящих предварительный осмотр у турникетов, обнаружили два боеприпаса — гранаты. По не подтвержденной информации, они были учебные, их отправили на экспертизу. Пассажира отвели на дачу показаний и установление личности.

В данный момент ведется следствие пришествия, сообщают «Невские новости».

Ранее было возбуждено уголовное дело после инцидента с боевой гранатой Ф-1, в результате которого погибли три человека.В районе Покровское-Стрешнево, по адресу Малая набережная, дом5, строение 1, на шестом этаже произошел хлопок из-за гранаты. Несколько человек получили ранения, а трое человек погибло, в их числе был 44-х летний мужчина и 14-летний ребенок. Позже стало известно о третьем погибшем человеке. Предположительно, что владелец оружия был подросток.