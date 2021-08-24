Москва привлечет семь триллионов рублей инвестиций на реорганизацию промзон

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти планируют привлечь около семи триллионов рублей для реорганизации территорий бывших промзон. Об этом во вторник, 24 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

— Около 2 тысяч гектар промзон, которые мы видим в ближайшее время, которые должны пойти под реорганизацию, — это порядка 7 триллионов инвестиций, около 500 тысяч рабочих мест, миллионы квадратных метров жилья для москвичей, — сказал глава города.

Сергей Собянин добавил, что программа реорганизации промзон будет способствовать развитию экономики Москвы, а также создаст лучшие условия жизни для горожан.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о реорганизации бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в столичном районе Щукино. Он отметил, что строительство новых объектов в городе не только превращает районы Москвы в современные кварталы, но и помогает создать в городе новые места для трудоустройства.

На территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» появится более 1,1 тысячи мест приложения труда за счет строительства объектов социальной инфраструктуры.