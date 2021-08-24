Москва привлечет семь триллионов рублей инвестиций на реорганизацию промзон
Столичные власти планируют привлечь около семи триллионов рублей для реорганизации территорий бывших промзон. Об этом во вторник, 24 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.
— Около 2 тысяч гектар промзон, которые мы видим в ближайшее время, которые должны пойти под реорганизацию, — это порядка 7 триллионов инвестиций, около 500 тысяч рабочих мест, миллионы квадратных метров жилья для москвичей, — сказал глава города.
Сергей Собянин добавил, что программа реорганизации промзон будет способствовать развитию экономики Москвы, а также создаст лучшие условия жизни для горожан.
Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о реорганизации бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в столичном районе Щукино. Он отметил, что строительство новых объектов в городе не только превращает районы Москвы в современные кварталы, но и помогает создать в городе новые места для трудоустройства.
На территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» появится более 1,1 тысячи мест приложения труда за счет строительства объектов социальной инфраструктуры.