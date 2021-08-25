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Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 25 августа

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 25 августа
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

В столице в среду, 25 августа, ожидается теплая облачная погода, которая к вечеру сменится небольшим дождем. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Большую часть дня столичный регион будет оставаться под опекой относительно погожего и прохладного гребня антициклона, вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака. В Москве облачно с прояснениями, вечером начнется небольшой дождь, — приводит слова синоптика РИА Новости.

Она отметила, что днем воздух в столице прогреется до плюс 18–20, в регионе — до плюс 17–22. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно опускаться и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь отметил, что дождь, который начнется вечером в среду, 25 августа, будет идти в течение суток. В городе выпадет почти 20 процентов месячной нормы осадков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что наступление осени в Москве должно совпасть с ее календарным началом. По ее словам, в Москве не стоит ожидать похолодания в начале осени. В сентябре будет сразу несколько волн теплой погоды, которые станут настоящим бабьим летом. Весь месяц может даже быть немного теплее климатической нормы.

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» Позднякова.

Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.

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