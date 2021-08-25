В Крыму назвали безрадостными для киевских организаторов итоги «Крымской платформы»

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Итоги саммита «Крымская платформа» оказались достаточно безрадостными для тех, кто его организовал. Такое мнение выразил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

— Сегодня уже можно подводить первые итоги так называемой платформы по «деоккупации» Крыма. Как и следовало ожидать, они оказались безрадостными для инициаторов этой провокации, — заявил он.

По его словам, слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия запугала НАТО, выглядели «жалко» на фоне попытки организовать против РФ мероприятие с международной поддержкой Киева.

Мурадов добавил, что «сборище разномастных представителей трех десятков колонизированных военным блоком НАТО государств», не должно было называться «саммитом». Он также отметил, что послы разных стран были всего лишь наблюдателями на данном форуме.

Вице-премьер выразил надежду, что власти Украины поняли, что международное сообщество наконец уважительно отнеслось к мнению жителей Крыма и осознали, что полуостров окончательно воссоединился с Россией.

Мурадов подытожил, что ярче других на саммите выступали только представители прибалтийских республик, которые транслируют недружественную повестку по отношению к РФ, передает РИА Новости.

В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».