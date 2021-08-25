Выплату в 10 тысяч рублей в сентябре получат два миллиона пенсионеров в Подмосковье

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Каждый пенсионер в Московской области уже в сентябре 2021 года получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Об этом заявила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, средства поступят автоматически. Для получения выплаты гражданам старшего возраста не придется заполнять никаких заявлений.

— Ее (выплату — прим. «ВМ») начислят всем жителям, получающим пенсию по состоянию на 31 августа этого года, в том числе и военным пенсионерам. Первые выплаты поступят уже в сентябре, в Московской области ее получат более двух миллионов пенсионеров, — отметила Каклюгина в эфире «Радио 1».

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.