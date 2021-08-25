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Главный педиатр Москвы объяснил, как подобрать рюкзак школьнику

Анастасия Колоскова

Общество
Главный педиатр Москвы объяснил, как подобрать рюкзак школьнику
Фото: Вечерняя Москва

Рюкзак школьника должен быть удобным и иметь жесткую ортопедическую спинку и широкие лямки. Об этом рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

— Правильный портфель — залог здоровой спины. Выбирайте ранец с жесткой ортопедической спинкой, жесткими широкими лямками, жестким дном, несколькими отделениями для учебников, тетрадей, бутылки с водой. Рюкзак должен быть максимально легким, но вместительным, — рассказал врач.

Он порекомендовал выбирать ранец вместе с ребенком, чтобы он мог открыть все молнии и застежки. Специалист обратил внимание на обязательное присутствие на рюкзаке светоотражающих элементов.

Врач отметил, что мебель, за которой работает школьник, должна быть удобной, так как влияет на осанку и состояние позвоночника ребенка. По словам специалиста, стол и стул нужно подбирать исходя из роста ученика.

— Руки должны свободно лежать на столешнице, ноги стоять на полу, между коленями и столешницей должно быть достаточно места. У сидящего ребенка не должно возникать напряжение в спине, руках, коленях, — приводит слова Османова РИА Новости.

Он добавил, что передний край стула школьника должен быть загнут, а между ним и подколенной ямкой должно быть пространство. Спинка стула должна поддерживать спину школьника на уровне лопаток и поясницы, добавил педиатр.

«Вечерняя Москва» ранее рассказывала, сколько стоит собрать ребенка в школу, как изменились расценки и почему это произошло.

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