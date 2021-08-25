В Кремле отреагировали на поддержку Турцией «Крымской платформы»

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Россия считает позицию Турции по поводу Крыма неверной и планирует и дальше объяснять коллегам реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поддержку турецкой стороной саммита «Крымская платформа».

По словам представителя Кремля, отношения между РФ и Турцией имеют партнерский характер, однако между властями двух стран все еще есть разногласия. К ним также относится тема Крымского полуострова.

— Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога, поэтому мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма, — цитирует Пескова ТАСС.

В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».