Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле отреагировали на поддержку Турцией «Крымской платформы»

Полина Долганова

Политика
В Кремле отреагировали на поддержку Турцией «Крымской платформы»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия считает позицию Турции по поводу Крыма неверной и планирует и дальше объяснять коллегам реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поддержку турецкой стороной саммита «Крымская платформа».

По словам представителя Кремля, отношения между РФ и Турцией имеют партнерский характер, однако между властями двух стран все еще есть разногласия. К ним также относится тема Крымского полуострова.

— Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога, поэтому мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма, — цитирует Пескова ТАСС.

В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также:
КремльТурцияКрым
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте