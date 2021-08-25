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Песков прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за выплат пенсионерам

Полина Долганова

Общество
Песков прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за выплат пенсионерам
Фото: Администрация президента РФ

Центробанк и правительство России контролирует экономическую ситуацию в стране на фоне новых выплат пенсионерам и военнослужащим. Об этом в среду, 25 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление он сделал, комментируя вопрос о возможном всплеске инфляции в связи с выплатами.

По его словам, некоторые эксперты убеждены, что выплаты подстегнут уровень инфляции, однако есть специалисты, которые считает иначе.

— С уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности, — цитирует Пескова РИА Новости.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент России Владимир Путин озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, глава государства заявил, что правительство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

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