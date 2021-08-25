Пенсионеры рассказали, на что потратят 10 000 от Путина

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Осенью пенсионеры в качестве меры социальной поддержки получат по 10 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» узнала, кому положены выплаты, как россияне к ним относятся и на что планируют потратить.

Кто получит

Выплаты начнут перечислять в сентябре. Обязательные условия для получения денег — постоянное проживание в России. Человек должен быть пенсионером по состоянию на 31 августа. Работающие пенсионеры также получат выплату.

Никаких действий от граждан старшего возраста не требуется: деньги должны прийти в сентябре вместе с пенсией, однако их могут перечислить и позднее. Выплаты будут осуществляться за счет федерального бюджета территориальными органами Пенсионного фонда РФ. Это касается и граждан, получающих одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд.

Мера поддержки защищена от любых удержаний по решению суда или органов, осуществляющих пенсионное обеспечение.

На что потратят

Граждане могут воспользоваться средствами по своему усмотрению. Например, Наталья Сидорова в разговоре с «Вечерней Москвой» отмечает, что потратит выплату на поездку в санаторий.

— Рада, что нам дадут такие деньги. Я бы на них купила билет в СВ, чтобы доехать до Пятигорска с комфортом и получить удовольствие от поездки. Он как раз примерно столько же стоит, даже чуть меньше, — делится пенсионерка.

Константин Колосов уверен: выплату потратит на подарок.

— Добавлю к этой сумме еще деньги и подарю жене или кому-нибудь из семьи что-то хорошее на Новый год или на день рождения. А что лучше — это надо с ними проконсультироваться, — смеется собеседник «ВМ».

Ирина Александрова не знала о планируемой мере поддержки. Деньги помогут женщине купить необходимые лекарства: недавно она переболела ковидом.

— После коронавируса мне приходится принимать много лекарств. Наверное, на них и потрачу выплату. Но я впервые об этом слышу, расскажу мужу — будем вместе думать, нас тут двое пенсионеров, — говорит россиянка.

С чего все началось

22 августа Владимир Путин предложил перечислить пенсионерам единоразовую выплату. Он обратил внимание, что прибавки к пенсии в тысячу рублей недостаточна из-за инфляции, поэтому нужны другие меры поддержки.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля 24 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выделение из бюджета средств на выплаты пенсионерам было рассчитано и не приведет к увеличению налогов.