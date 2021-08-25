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«Сражаться образами»: сценарист объяснил жалобу учительницы Путину на шоу «Наша Russia»

Анастасия Волоснова

Общество
«Сражаться образами»: сценарист объяснил жалобу учительницы Путину на шоу «Наша Russia»
Фото: Pexels

Учителя пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на высмеивание профессии педагога в шоу «Наша Russia». Однако вместо жалоб лучше сражаться образами — комедийным и реальным. Об этом в среду, 25 августа, рассказал советский и российский кинорежиссер и сценарист Максим Пежемский.

Он отметил, что не снимал данный сезон проекта, но смотрел его. По словам сценариста, нельзя воспринимать образы в комедиях так ранимо. Пежемский добавил, что сам не увидел в героине Снежане Денисовне обидных черт.

— Пускай Министерство образования профинансирует программу по созданию положительного образа учителей, который, естественно, есть. Просто если ярче и интереснее получаются комедийные образы, то, значит, положительные должны быть еще ярче. Надо сражаться образами, а не жаловаться направо и налево, — рассказал кинорежиссер в беседе с «360».

Во время онлайн-встречи Путина с учителями 25 августа преподаватель из Ярославля Жанна Торхова заявила, что в последнее время отношение россиян к их профессии изменилось. По ее мнению, некоторые образы учителя, которые появляются в Сети, могут разрушать истинное понимание этой профессии. В качестве примера россиянка привела утрированный образ Снежаны Денисовны из юмористического скетчкома «Наша Russia».

Культуролог Кирилл Разлогов прокомментировал жалобу учительницы в беседе с «Вечерней Москвой».

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики. Он также заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

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