Георгию Данелии установили памятник на Новодевичьем кладбище в Москве

Кадр из передачи «Крупный план»

Народному артисту СССР и режиссеру Георгию Данелии на Новодевичьем кладбище в столице установили памятник. Об этом в среду, 25 августа, рассказали в пресс-службе министерства культуры РФ.

В ведомстве отметили, что монумент расположился на центральной аллее кладбища.

— Памятник народному артисту СССР, создателю фильмов «Я шагаю по Москве» и «Кин-дза-дза!» Георгию Данелии установили 25 августа на центральной аллее Новодевичьего кладбища Москвы, — написали в пресс-службе.

Отмечается, что автором скульптуры выступил народный художник России Георгий Франгулян.

На памятнике Георгий Данелия показан в образе главного персонажа киноленты «Не горюй!».

— В последних кадрах персонаж Серго Закариадзе уходит в темную комнату. Это гениальное завершение гениального фильма, и на памятнике изображен именно этот момент. Георгий Николаевич уходит от нас во тьму или в свет, его путь лежит по спирали, это полет в вечность, — добавило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова Франгуляна.

В начале августа глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил о реставрации «Могилы Загоскина Михаила Николаевича», объекта культурного наследия федерального значения.