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Днепропетровский окружной административный суд на Украине отменил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом в среду, 25 августа, сообщается в Едином реестре судебных решений.

Суд счел неуместным сохранять региональный статус русского языка в Днепропетровской области, так как это противоречит действующему закону Украины о государственном языке. Недействительным признали решение от 17 августа 2012 года, говорится на сайте реестра.

В 2012 году на Украине был принят закон, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального. Однако позднее документ признали противоречащим Конституции стран.

В конце июля бывший президент Украины Петр Порошенко ответил на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». По его словам, народ Украины не испытывает сложностей с самоопределением. Также он заявил, что у украинцев есть собственный исторический опыт, язык и политическая культура, а также «чувство причастности к европейской цивилизации».