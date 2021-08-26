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Главархив и центры госуслуг рассказали, какие фото москвичи сдают на хранение

Анастасия Колоскова

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Главархив и центры госуслуг рассказали, какие фото москвичи сдают на хранение
Фото: Л. Княжинский / Главархив

Главархив и центры госуслуг «Мои документы» предлагают москвичам в рамках второго этапа акции «Москва — с заботой об истории» — «Московская фотолетопись» сдать на вечное хранение фото- и кинопленки из семейных архивов с советского времени до 2000-х годов.

Планируется, что увидеть оцифрованные фотографии горожан можно будет в отдельном разделе виртуального музея «Москва — с заботой об истории».

Второй период акции стартовал в мае 2021 года. Чаще всего москвичи приносят фотопленки с туристическими снимками на пляжах и на фоне достопримечательностей разных городов. Кроме того, много снимков сделаны в домашних интерьерах во время праздников и бытовых дел. Примечательно, что среди фото есть множество портретов.

Горожане приносят фотопленки и с заграничными кадрами. Например, Елизавета Копейкина передала в архив снимки своего деда Михаила Устинова во время поездки в Польшу.

Также в Главархив поступили снимки 1970-х годов, сделанные кинооператором и фотографом Леонидом Княжинским. Их передал в архив его внук Сергей Качанов. Исторический интерес представляют кадры, который фотограф сделал из зрительного зала во время представления в Большом московском цирке на проспекте Вернадского.

Переданные материалы включат в состав столичного архивного фонда. Их будут использовать в публикациях, на выставках и в городских проектах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Жители столицы также могут поучаствовать в подготовке экспозиции Музея транспорта в рамках кампании «Делаем музей вместе». Для этого им предлагается принести предметы, выпущенные в период с конца XIX до конца XX века, которые связаны с историей метро, трамваев, автобусов, автомобилей и такси.

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