Почти треть месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе в четверг

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В четверг, 26 августа, в некоторых районах Московского региона может выпасть до трети месячной нормы осадков. Об этом 26 августа рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг в Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Ее будет определять теплый сектор североатлантического циклона.

Вечером 26 августа в центре столицы может выпасть до 5–10 миллиметров осадков, на юго-востоке города — до 15–20 миллиметров, а в юго-восточном Подмосковье — 20–25 миллиметров осадков. При этом месячная норма осадков составляет 77 миллиметров.

— То есть в центре Москвы — до 13 процентов, юго-восток Москвы — до 25 процентов, а сразу за МКАД — до 32 процентов месячной нормы, — пояснил Тишковец.

Ветер в столичном регионе ожидается восточный, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит плюс 19–21 градус, в Подмосковье — плюс 17–22 градуса.

Атмосферное давление вырастет до 748 миллиметров ртутного столба, пишет РИА Новости.

В среду, 25 августа, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о теплых выходных 28 и 29 августа. Температура поднимется до плюс 27 градусов.

Позднякова также рассказала, что наступление осени в Москве должно совпасть с ее календарным началом. По ее словам, в Москве не стоит ожидать похолодания в начале осени.

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» Позднякова. Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.