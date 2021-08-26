Андрей Бочкарев заявил, что реконструкция стадиона «Москвич» выполнена на 65 процентов

Фото: Пресс-служба МУФ

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Реконструкция стадиона «Москвич» выполнена на 65 процентов. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время на футбольном поле стадиона стартовали работы по монтажу систем полива и дренажа.

— Реконструкцию стадиона начали в 2019 году, а уже к настоящему времени работы выполнены на 65 процентов. Такой темп работ позволит провести открытие стадиона к будущей весне, — пояснил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на данный момент рабочие также выполняют монтаж козырька над трибунами, отделку фасадов и подтрибунных помещений.

После реконструкции стадион станет важной точкой притяжения для жителей района Текстильщики, добавил Бочкарев.

Андрей Бочкарев 24 августа сообщал, что строительство тоннелей между станциями метро «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии завершили наполовину.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства также рассказал, каким будет новый ледовый дворец ЦСКА.