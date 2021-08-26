Еще 19 630 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 19 630 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщается в четверг, 26 августа, в Telegram-канале оперативного штаба.

При этом 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране также зафиксировали 820 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью вылечился 19 661 пациент.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице выявили 1712 случаев заболевания, говорится в сообщении.

23 августа Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что людей не нужно заставлять вакцинироваться от коронавируса, вместо этого им стоит объяснять преимущества прививок.