Столичные врачи вылечили за сутки еще 2463 пациента с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за сутки вылечились еще 2463 пациента. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Таким образом общее количество людей, вылечившихся от заболевания, увеличилось до 1 436 829.

За последние 24 часа в столице выявили 1712 новых случаев коронавируса. За сутки 494 пациента с COVID-19 госпитализированы, 54 — скончались. В настоящее время на ИВЛ находится 281 человек.

Фото: Оперштаб

Всего в России за минувшие сутки выявили 19 630 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

23 августа Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что людей не нужно заставлять вакцинироваться от коронавируса, вместо этого им стоит объяснять преимущества прививок.