Андрей Бочкарев: Станция БКЛ «Сокольники» готова на две трети
Строительная готовность станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет более 70 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на станции завершаются монолитные работы и возведение внутренних стен и перегородок.
Заммэра напомнил, что станция «Сокольники» входит в состав строящейся части северо-восточного участка Большого кольца, который также включает станции «Марьина Роща» и «Рижская». Общая строительная готовность этого участка оценивается в 72 процента.
— На этом участке практически завершены земляные и горнопроходческие работы, ведется монтаж инженерных систем: трубопроводов, воздуходувов, кабеля и оборудования, а также отделка, — отметил глава Строительного комплекса.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что новая станция «Сокольники» будет включать два вестибюля и пересадку на действующую станцию «Сокольники» красной ветки метрополитена.
— Основные конструкции первого вестибюля с пересадкой готовы более чем на 80 процентов. Работы по сопряжениям строящейся и действующей станций планируется выполнить до конца года. В связи с близостью к действующему участку метрополитена на объекте строительства ведется круглосуточный мониторинг, — добавил он.
По словам Юрия Кравцова, на станции в это же время специалисты монтируют инженерные системы. Общую готовность архитектурной отделки он оценил в 50 процентов.
Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строители приступили к монтажу декоративных элементов на путевых стенах на станции «Сокольники» БКЛ. Он добавил, что в настоящий момент архитектурная отделка станции готова наполовину. А генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что станция «Сокольники» БКЛ станет первой, посвященной строителям метрополитена.
В департаменте транспорта Москвы рассказали, что станцию БКЛ «Сокольники» оформят в стиле строительства первых станций подземки.