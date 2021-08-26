Андрей Бочкарев: Станция БКЛ «Сокольники» готова на две трети

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Строительная готовность станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет более 70 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции завершаются монолитные работы и возведение внутренних стен и перегородок.

Заммэра напомнил, что станция «Сокольники» входит в состав строящейся части северо-восточного участка Большого кольца, который также включает станции «Марьина Роща» и «Рижская». Общая строительная готовность этого участка оценивается в 72 процента.

— На этом участке практически завершены земляные и горнопроходческие работы, ведется монтаж инженерных систем: трубопроводов, воздуходувов, кабеля и оборудования, а также отделка, — отметил глава Строительного комплекса.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что новая станция «Сокольники» будет включать два вестибюля и пересадку на действующую станцию «Сокольники» красной ветки метрополитена.

— Основные конструкции первого вестибюля с пересадкой готовы более чем на 80 процентов. Работы по сопряжениям строящейся и действующей станций планируется выполнить до конца года. В связи с близостью к действующему участку метрополитена на объекте строительства ведется круглосуточный мониторинг, — добавил он.

По словам Юрия Кравцова, на станции в это же время специалисты монтируют инженерные системы. Общую готовность архитектурной отделки он оценил в 50 процентов.

Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строители приступили к монтажу декоративных элементов на путевых стенах на станции «Сокольники» БКЛ. Он добавил, что в настоящий момент архитектурная отделка станции готова наполовину. А генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что станция «Сокольники» БКЛ станет первой, посвященной строителям метрополитена.

В департаменте транспорта Москвы рассказали, что станцию БКЛ «Сокольники» оформят в стиле строительства первых станций подземки.