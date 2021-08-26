Доктор Мясников предрек отсутствие коллективного иммунитета

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников предрек отсутствие коллективного иммунитета, а также сравнил волны пандемии коронавируса в Европе, США и России. Об этом врач написал в своем Telegram-канале.

По его словам, четвертая волна коронавируса уже «накатилась» на Европу и США. При этом в настоящее время в России наблюдается только начало спада третьей волны.

Мясников подчеркнул, что на данный момент можно смотреть, как меняется поведение коронавируса в странах, где много людей вакцинировались.

— Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. (В период между волнами этот процент где-то 0,5-1 процента). В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения — 13,8 процента, — отметил специалист.

Он добавил, что в России спад и процент положительных тестов составляет 4,6 процента, он продолжает снижаться. Мясников заявил, что такими темпами коллективного иммунитета в мире не будет.

При этом индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надежно, написал врач.

23 августа Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что людей не нужно заставлять вакцинироваться от коронавируса, вместо этого им стоит объяснять преимущества прививок.