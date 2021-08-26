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Мосгордума рассмотрит законопроект об усилении ответственности для «шумных» водителей

Илья Ашуров

Город
Мосгордума рассмотрит законопроект об усилении ответственности для «шумных» водителей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мосгордума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект об ужесточении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами в ночное время. Об этом в четверг, 26 августа, заявил председатель городской Думы Алексей Шапошников.

— Мосгордума готова в первоочередном порядке — после летнего перерыва в работе городского парламента — рассмотреть законопроект об усилении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, — сказал Шапошников.

Также он отметил, что данная проблема является злободневной для жителей столицы, а существующее наказание для «шумных» водителей неэффективно.

В четверг, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин предложил ужесточить наказание для водителей, которые в ночное время ездят в жилых кварталах с громкой музыкой и без глушителей.

Проблема подобных автомобилистов обсуждалась на встрече мэра с горожанами. По его словам, существующий ныне штраф в 500 рублей для подобных нарушителей «как мертвому припарка».

Сергей Собянин предложил установить минимальный штраф в пять тысяч рублей с привязкой к мощности машины. Таким образом, недобросовестным автомобилистам, нарушающим покой москвичей, придется платить штраф тем больше, чем мощнее двигатель их машины

Также мэр предложил эвакуировать машины и мотоциклы без глушителей на штрафстоянку.

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