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Косивший траву трактор насмерть задавил ребенка под Новосибирском

Иван Юминов

Происшествия
Косивший траву трактор насмерть задавил ребенка под Новосибирском
Фото: СК РФ

Ребенок погиб в Новосибирской области, попав под трактор, который косил траву на обочине улицы. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

— Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, 2019 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»), — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок скончался на месте. На место инцидента, как отмечается, выехали руководство территориального следственного органа, а также следователи-криминалисты и следователи.

Правоохранительные органы занимаются осмотром места происшествия, а также допросом очевидцев произошедшего. СК также назначил проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следствие занимается установлением причин и условий произошедшего, отмечается на сайте ведомства.

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