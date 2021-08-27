Главный педиатр Москвы перечислил основные ошибки родителей школьников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главный педиатр столицы Исмаил Османов рассказала, какие ошибки чаще всего совершают родители школьников.

— Среди основных ошибок родителей школьников я бы выделил отсутствие режима у ребенка, особенно это касается времени утреннего пробуждения. Кроме того, отсутствие должного серьезного настроя у ребенка, особенно это касается детей, не посещавших дошкольные учреждения и не умеющих находиться в сосредоточенном состоянии 30-35 минут. Важно сформировать безусловный авторитет учителя, выполнение его требований в полном объеме, не рекомендуется брать с собой игрушки, — приводит слова Османова РИА Новости.

Помимо этого, врач назвал ошибкой взрослых уходить в отпуск во время учебного процесса детей. Он порекомендовал не нарушать школьный график без веских оснований.

Также, по словам Османова, ошибками являются неудобная обувь, одежда, портфель или письменные принадлежности школьника. Также неправильно не иметь дома правильно обустроенного рабочего места для ученика.

Педиатр порекомендовал не отказываться от горячего питания в школе и призвал родителей убедить детей в его важности. Среди ошибок врач назвал отсутствие у ребенка прививок, так как это может повлиять на распространение детских инфекций, например, пневмококковой инфекции, коклюша, кори и ветряной оспы, а также игнорирование советов офтальмолога по поводу зрительных нагрузок.

Ранее главный педиатр Москвы объяснил, как подобрать школьнику правильный рюкзак.