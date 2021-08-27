Депутат ГД Ирина Белых: «Город предоставляет каждому ученику большой выбор внешкольных активностей»

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Депутат Государственной Думы Ирина Белых приняла участие в традиционном августовском педсовете. Комментируя итоги мероприятия, парламентарий отметила большой выбор возможностей для самореализации школьников, которые сегодня предоставляет ученикам московское образовательное пространство.

Педсовет открыл мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник обсудил с педагогами итоги прошедшего учебного года, цели и задачи на предстоящий период, а также и наградил 20 лучших школ грантами за вклад в качественное образование учащихся. Сергей Собянин особо отметил, что учебный год 2020-2021 выдался непростым, но преподавательский состав столичных образовательных учреждений достойно справился с вызовами.

— Город предоставляет каждому ученику большой выбор внешкольных активностей. Москва сегодня – это не только огромное образовательное пространство, но и колоссальные возможности для школьников проявить себя и увидеть свое место внутри города. Столичная система образования дает уникальный шанс для каждого ребенка почувствовать, что это такое внимание, поддержка, интерес к личности. Как мэр сказал, «главное — это ученик». Москва выстроила гармоничную систему развития, благодаря которой из маленького москвича вырастает большой гражданин страны, —сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что Москва сегодня занимает лидирующие позиции по качеству и доступности образования не только в стране, но и в мире. И у города есть большой потенциал для дальнейшего успешного развития в данном направлении. все, чтобы занимать эту позицию и продвигаться вперед.

— В столичной системе образования большое внимание уделяется воспитательному аспекту. Духовно-нравственные ориентиры во многом закладываются именно в школе. Для всех нас Москва это – большой, любимый дом, где, как и в любом доме, главное — главное — воспитание, — сказала Ирина Белых.