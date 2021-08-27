Российские спортсмены завоевали девять медалей в пятницу на Паралимпиаде в Токио

Фото: РИА Новости

Российские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали в пятницу, 27 августа, на Паралимпийских играх в Токио. Это третий день Игр.

Российские шпажисты в финале по фехтованию на колясках обыграли спортсменов из Китая со счетом 45:39, принеся золотую медаль. Российскую команду представляли Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и запасной Никита Нагаев.

Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра. Хинчагов показал результат 15,78 метра.

Также российская пловчиха Валерия Шабалина заняла первое место в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсменка справилась с поставленной задачей за 2 минуты 03,71 секунды.

Легкоатлет сборной России Андрей Вдовин 27 августа завоевал серебряную медаль в беге на дистанцию 100 метров на Паралимпиаде в Токио. Поставленную задачу спортсмен выполнил за 11,18 секунды.

Кроме того, спортсменка сборной России Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров. Пловчиха выполнила норматив за 1 минуту и 8,76 секунды.

Женская команда по фехтованию на колясках из России взяла бронзовую медаль, обыграв сборную Гонконга со счетом 45:34. В турнире приняли участие Юлия Майя, Алена Евдокимова и Виктория Бойкова.

Бронзу российской сборной также принесли дзюдоистки Виктория Потапова (до 48 килограммов) и Алеся Степанюк (до 52 килограммов), а также пловец Вячеслав Емельянцев, который проплыл 200 метров вольным стилем в классе S14.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.