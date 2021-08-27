Очевидцы показали видео с места крушения Су-24 в Пермском крае

Фото: Минобороны РФ

Последствия крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае попали на видео. Ролик, снятый очевидцами, появился в Сети вечером в пятницу, 27 августа.

На опубликованных кадрах видны клубы дыма, которые образовались на месте аварии от упавшего бомбардировщика.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми 27 августа. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта.

Для эвакуации летчиков был направлен вертолет. Пилотам удалось выжить, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. У одного пилота, предварительно, диагностирован перелом обеих рук, у второго — одной.

Похожий случай с трагичным концом произошел ранее в Астраханской области. В среду, 18 августа, разбился самолет МиГ-29. Борт потерпел крушение в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате происшествия пилот погиб. После случившегося на место трагедии направили комиссию Главного командования ВКС.