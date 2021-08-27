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Сергей Собянин: Москва будет одним из креативных лидеров мира

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин: Москва будет одним из креативных лидеров мира
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Создание комфортного общественного пространства в столице сделает ее одним из креативных лидеров мира. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Российская креативная неделя».

— Создав общественное пространство, комфортную, интересную современную городскую среду, точно придет и креативная индустрия в этот город. И вот среди огромного количества людей, инфраструктуры, городской среды, конечно, это дает нам потенциал, уверенность, что Москва будет одним из креативных лидеров мира, — сказал мэр.

По его словам, в городе запущен проект реорганизации промзон, половина из которых используется в качестве металлобаз и складских помещений. Площадь этих территорий составляет 14 тысяч гектаров. В будущем там разместятся не только промышленные предприятия, но и объекты креативной индустрии.

— Огромный вопрос в спросе. Мы сделаем предложения, вопрос в инвесторах, желании этим заниматься, — добавил мэр.

Кроме того, мэр напомнил, что в Москве уже есть креативные технопарки, на которых разрабатывается и производится высокотехнологичная продукция, передает РИА Новости.

В пятницу, 27 августа, Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки молодых кинематографистов. Среди них гранты и возможность показа фильмов в кинотеатрах сети «Москино».

По словам мэра, в настоящее время в стране происходит ренессанс отечественного кино. Рынок индустрии разрастается, в частности, в него уже пришли такие крупные игроки, как «Яндекс», «Газпром-медиа» и Сбербанк.

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