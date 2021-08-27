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Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки молодых режиссеров

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки молодых режиссеров
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки молодых кинематографистов. Среди них гранты и возможность показа фильмов в кинотеатрах сети «Москино». Об этом в пятницу, 27 августа, глава города написала в своем личном блоге.

По словам мэра, в настоящее время в стране происходит ренессанс отечественного кино. Рынок индустрии разрастается, в частности, в него уже пришли такие крупные игроки, как «Яндекс», «Газпром-медиа» и «Сбербанк».

При этом, по мнению главы города, технических проблем с воплощением идей в кинематографе нет. Успех той или иной картины определяется в первую очередь талантом ее создателей: режиссера, сценаристов и актеров.

— Для Москвы кино — давно уже не какая-то эксклюзивная ниша, а серьезная отрасль экономики, в которой работает больше 20 тысяч человек. Многие города мира стараются, чтобы у них снималось кино. Это — новые рабочие места, туристы и не последний способ сделать хорошую рекламу для города, — написал Сергей Собянин.

Он также напомнил, что для помощи с организацией съемок в столице создана кинокомиссия. Серди прочего она помогает договариваться с владельцами помещений и решает проблемы с ГИБДД.

Кроме того, на территории Новой Москвы появится настоящий кинопарк площадью около 150 гектаров. На его площадках можно будет снять самый масштабный эпизод фильма. Также в качестве меры поддержки функционирует система грантов, которая выделяет средства режиссерам, снимающим свои картины о Москве.

Также мэр предложил поддержать молодых режиссеров. Многие из них снимают свои выпускные работы в столице.

— И если город станет одним из героев их работы, то мы выделим поощрительный грант. Можно организовать и авторские показы фильмов молодых режиссеров в кинотеатрах городской сети «Москино» — как первый шаг на большой экран и возможность живого общения со зрителями своих картин, —пояснил мэр.

С 1 сентября по 1 октября в Москве состоится фестиваль «Цветочный джем». Мероприятие пройдет на гастрономических площадках города. Сергей Собянин заявил, что запланированный фестиваль будет проводиться с соблюдением антиковидных требований.

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