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Сергей Собянин: «Большая глина» через девять месяцев будет востребована в другом городе

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин: «Большая глина» через девять месяцев будет востребована в другом городе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Установленная на Болотной набережной в Москве скульптура «Большая глина» является креативным памятником. В том числе потому, что через девять месяцев она будет востребована в другом городе мира. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, «Большая глина» является уникальным культурным объектом мирового уровня. В последние десятилетия подобной практики в Европе не было.

Также глава города попытался провести грань между креативным и некреативным искусством.

— Петр I, который стоит с рулем, — это креативный памятник или это только глина — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле, — цитирует мэра РИА Новости.

Экспозиция «Большая глина номер 4» выполнена швейцарским художником и скульптором Урсом Фишером. Высота сделанной из алюминия скульптуры составляет 12 метров. Скульптура представляет собой копию комка глины, увеличенную в 50 раз. Сейчас работа установлена в Москве, однако до этого она выставлялась во Флоренции.

Член Московского Союза художников и автор Ржевского мемориала Андрей Коробцов оценил стоимость скульптуры Урса Фишера в десятки миллионов рублей.

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