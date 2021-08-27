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Сергей Собянин наградил сотрудников столичных центров госуслуг «Мои документы»

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин наградил сотрудников столичных центров госуслуг «Мои документы»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) госуслуг «Мои документы» в честь 10-летия с момента их запуска.

Глава города поблагодарил сотрудников МФЦ за их работу. Также мэр высоко оценил самоотверженность, с которой они помогали жителям города в трудный период пандемии.

— Спасибо, что вместе с соцработниками приносили продукты и медикаменты москвичам, которые были в изоляции. Спасибо за то, что вы были в больницах рядом с врачами, помогали им. Спасибо, что сделали суперпрограмму вакцинации в павильонах «Здоровая Москва», других центрах, и москвичи поверили вам, — сказал Сергей Собянин.

В заключение он поздравил сотрудников МФЦ и отметил внимание, с которым они относятся к москвичам, передает агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 27 августа, Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки молодых кинематографистов. Среди них гранты и возможность показа фильмов в кинотеатрах сети «Москино».

По словам мэра, в настоящее время в стране происходит ренессанс отечественного кино. Рынок индустрии разрастается, в частности, в него уже пришли такие крупные игроки, как «Яндекс», «Газпром-медиа» и Сбербанк.

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