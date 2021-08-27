Очевидцы крушения Су-24 в Пермском крае раскрыли подробности инцидента

Фото: Минобороны РФ

Пилоты, катапультировавшиеся из потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24, приземлились возле асфальтированной территории и получили травмы. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказали очевидцы произошедшего.

Так, один из пилотов сломал руку, а второй сообщил спасателям, что у него болит «все».

— Мы увидели, как самолет прямо с пламенем упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался, — рассказала URA.RU местная жительница.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми 27 августа. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта.

Для эвакуации летчиков был направлен вертолет. Пилотам удалось выжить, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. У одного пилота, предварительно, диагностирован перелом обеих рук, у второго — одной.

Похожий случай с трагичным концом произошел ранее в Астраханской области. В среду, 18 августа, разбился самолет МиГ-29. Борт потерпел крушение в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате происшествия пилот погиб. После случившегося на место трагедии направили комиссию Главного командования ВКС.