Путин обсудил по телефону с Пашиняном обстановку в Нагорном Карабахе

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе и Нагорный Карабах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

21 августа Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане, а также обменялся соболезнованиями в связи с крушением в Турции Бе-200ЧС.

Турецкий лидер отметил, что российские летчики внесли значимый вклад в борьбу с лесными пожарами в республике и выразил Путину искреннюю признательность за оказываемую помощь.

Пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в горах в районе турецкого города Кахраманмараш 14 августа. Борт был арендован Турцией у России для тушения лесных пожаров. В самолете находилось восемь человек экипажа, все они погибли.

Кроме того, главы государств отметили приоритетность задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане. Также Путин и Эрдоган коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества, прежде всего, в сфере энергетики.