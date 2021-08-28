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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Москве на следующей неделе

Иван Юминов

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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Москве на следующей неделе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Похолодание на пять градусов ожидается в Москве и области в четверг, 2 сентября. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

— Понижение температуры примерно на пять градусов прогнозируется 2 сентября. Ночью еще относительно тепло будет — 9-14 градусов, а днем уже 16-21 градус, — рассказала синоптик.

В пятницу, 3 сентября, ожидается 14-19 градусов, после чего в городе останется подобный фон, добавила она. При этом с 28 августа по 1 сентября погода будет в районе 21-26 градусов, отмечает телеканал 360.

26 августа в Гидрометцентре сообщили, что лето в столичном регионе завершится сухой и теплой погодой. В последние дни августа средняя температура воздуха днем составит около 24 градусов тепла.

По данным синоптиков, в ближайшее время северный теплый антициклон вновь возьмет верх над западным дождливым циклоном, который последние несколько дней установился в Московском регионе.

Метеорологи отметили, что небольшие дожди будут в Москве и Подмосковье до 27 августа. В оставшиеся дни месяца вероятность осадков оценивается как незначительная.

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