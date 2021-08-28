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«Самолет прямо с пламенем упал в лес»: очевидцы рассказали о крушении Су-24

Полина Долганова

Происшествия
«Самолет прямо с пламенем упал в лес»: очевидцы рассказали о крушении Су-24
Су-25

Очевидцы крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае раскрыли подробности трагедии. Так, например, свидетели рассказали о том, как из военного судна катапультировались пилоты.

— Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался, — цитирует одну из свидетельниц URA.RU.

Последствия крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае попали на видео. Ролик, снятый очевидцами, появился в Сети вечером в пятницу, 27 августа.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми 27 августа. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта.

Для эвакуации летчиков был направлен вертолет. Пилотам удалось выжить, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. У одного пилота, предварительно, диагностирован перелом обеих рук, у второго — одной.

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