Транспортную развязку построят в районе станции метро «Мамыри»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Рядом со станцией метро «Мамыри» будущей Троицкой линии возведут многоуровневую транспортную развязку. Соответствующий проект уже был согласован. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, на участке работ специалисты также переустроят инженерные коммуникации.

— Развитие транспортной инфраструктуры на территории Новомосковского округа является важной частью работы правительства Москвы, — сказал председатель.

Он добавил, что во время работ по созданию новой транспортной развязки ремонтники сделают над путепроводом съезд с Калужского шоссе. Он будет разветвляться и вести как к торговому центру «ФУД СИТИ», так и к станции метро «Мамыри».

Транспорт будет двигаться по съездам в одностороннем порядке.

Съезд к ТЦ соединит дублер шоссе в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги и нынешнюю парковку.

Вдоль дублера Калужского шоссе появятся технические тротуары и площадка для обслуживания путепровода. Машины также смогут ездить по подъездным дорогам к насосной станции.

На участке работ появятся дорожные знаки и разметка. Среди дополнительного оснащения развязки будет современный детектор радиолокационного типа и поворотная аналоговая видеокамера, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Строительство тоннелей между станциями метро «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии завершили наполовину. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы планируют завершить до конца 2021 года. Заммэра отметил, что щит «Евгения» уже преодолел 1254 метра в правом тоннеле, а тоннелепроходческий комплекс «Дарья» — 1114 метров в левом тоннеле.