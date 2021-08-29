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Квартира загорелась в многоэтажке на востоке столицы

Виктория Сикерина

Происшествия
Квартира загорелась в многоэтажке на востоке столицы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Бульвар Рокоссовского Карта всех событий

Пожар произошел в воскресенье, 29 августа, в одной из квартир многоэтажки на бульваре Маршала Рокоссовского в столице.

Отмечается, что возгорание обнаружили на седьмом этаже многоквартирного дома.

Жители квартир этажом выше просят о помощи. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства инцидента, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В субботу, 28 августа, в подвальном помещении торгового центра на северо-востоке Москвы произошел пожар. Огонь был ликвидирован на площади десять квадратных метров.

Также в пятницу, 27 августа, экстренные службы сообщили о возгорании в жилом доме в центре столицы на Малой Грузинской улице.

В этот же день, 27 августа, в пресс-службе московского ГУ МЧС рассказали, что два человека были спасены из горящего здания общежития в Москве. Возгорание произошло днем 27 августа в двухэтажном здании общежития, которое находится на Московской улице, дом 1. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

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