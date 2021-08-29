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Российские спортсмены завоевали 12 медалей в пятый день Паралимпийских игр

Василий Плиткин

Спорт
Российские спортсмены завоевали 12 медалей в пятый день Паралимпийских игр
Фото: paralymp.ru

Россияне взяли 12 медалей, в том числе две золотые в пятый день на Паралимпийских играх в Токио в воскресенье, 29 августа.

Высшие награды завоевали Денис Гнездилов в толкании ядра и Дмитрий Черняев в плавании на 100 метров брассом.

Серебро досталось пловцам Денису Тарасову (50 м вольным стилем) и Анне Крившиной (50 м вольным стилем).

Бронзовые медали получили Степанида Артахинова и Баир Шигаев в смешанном командном турнире по стрельбе из блочного лука, бегуны Роман Тарасов (100 м) и Виталий Гриценко (400 м), прыгунья в длину Анна Сапожникова, дзюдоист Анатолий Шевченко (до 100 кг), пловцы Владимир Даниленко (200 м вольным стилем) и Юлия Шишова (50 м на спине), а также Вера Муратова в пауэрлифтинге (до 79 кг).

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

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