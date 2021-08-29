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Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отменил свой концерт на фестивале в Твери

Михаил Алимов

Общество
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отменил свой концерт на фестивале в Твери
Фото: youtube/TillLindemann_official

Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил свой концерт, запланированный на 29 августа. Он должен был состояться на фестивале «МакЛарин за Родину» в Твери, сообщил организатор фестиваля бизнесмен Максим Ларин.

— Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний, — написал он на своей странице «ВКонтакте».

К посту бизнесмен прикрепил копию уведомления от продюсера музыканта на имя компаньона Ларина. Линдеманна предупредили о соблюдении коронавирусных ограничений, введенных в регионе, и предупредили об ответственности за их нарушение.

— В связи с изложенным <...> артист <...> принимает решение об отмене своего выступления на фестивале «МакЛарин за Родину» 29 августа 2021 года на территории пивоварни «Афанасий», — гласит текст документа.

Кроме того, в нем утверждается, что музыкант не имеет физического доступа к месту проведения фестиваля.

В субботу, 28 августа, Ларин уже заявлял об отмене фестиваля. Часть его выступлений перенесена на другие площадки.

До этого появилась информация, что к музыканту в номер гостиницы приходили сотрудники правоохранительных органов. Они уведомили его о необходимости соблюдать санитарные ограничения на массовых мероприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве. Также, по информации в СМИ, правоохранители в ходе визита в отель к солисту возбудили административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда. Того обвиняют в нарушении миграционного режима. Его могут депортировать из России.

Из-за произошедшего Ларин предложил закрыть площадку, где должен выступить Линдеманн, а также не проводить фестиваль

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