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Эксперт назвал самую защищенную от кризиса валюту

Михаил Алимов

Общество
Эксперт назвал самую защищенную от кризиса валюту
Фото: https://pixabay.com/

Одной из самых стабильных в мире валют исторически стал швейцарский франк. Это произошло из-за экономики Швейцарии с высокой специализацией труда и идеальными условиями для любого бизнеса, сообщил в понедельник, 30 августа, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

— Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире, — рассказал он агентству «Прайм».

Эксперт отметил и длительную политическую стабильность страны. Эти факторы позволяют назвать швейцарский франк одной из основных защитных валют, считает Бабин. В период мировых кризисов он лишь укреплялся и эксперт уверен, что очередной кризис докажет это.

Недавно аналитики назвали самые выгодные бумаги для долгосрочных вложений. Ими стали ценные бумаги генерирующего сектора, которые отлично подходят в качестве защитного актива для долгосрочных инвестиций.

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