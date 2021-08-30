Более тысячи объявлений о пропаже питомцев разместили на сайте mos.ru

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Меньше чем за год в сервисе «Поиск пропавших и найденных животных» разместили более тысячи объявлений. Найти хозяев смогли 130 кошек и собак.

— Сервис работает по принципу электронной доски объявлений. В нем публикуются сообщения как о пропавших, так и найденных животных. Благодаря инструменту неравнодушные москвичи помогают другим жителям найти своих потерявшихся питомцев, — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

На данный момент в сервисе 259 активных объявлений о потерянных и обнаруженных животных. 92 из них касаются собак, 167 — кошек.

Помочь найти потерянного питомца поможет наличие чипа, а также фотографии питомца в размещенном объявлении, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что более 77 тысяч питомцев приняли в московских клиниках с начала лета. Чаще всего питомцам делали прививки от различных инфекций — 36 тысяч раз.

Из всех посетителей за лето в столичные клиники пришло около 42 тысяч собак и примерно 34 тысячи кошек.

К ветеринарам также обращались хозяева кроликов, крыс, попугаев и других братьев наших меньших.