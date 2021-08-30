Река Миссисипи в США изменила направление течения из-за урагана «Ида»

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Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана «Ида». Об этом сообщила в понедельник, 30 августа, телекомпания CNN со ссылкой на Геологическую службу США.

В воскресенье, 29 августа, ураган «Ида» достиг Луизианы. Он имеет четвертый из пяти класс опасности и представляет значительную угрозу — скорость ветра достигает 240 километров в час.

Ураган сопровождали выбросы больших объемов морской воды, из-за чего уровень Миссисипи поднялся на 2,1 метра. Специалисты считают данный показатель предельным. При этом сильные ветры привели к тому, что течение реки на юго-востоке Луизианы изменило свое направление.

Миссисипи в районе города Новый Орлеан текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 метро в секунду, отметил специалист Геологической службы Скотт Перьен.

— Я помню, что подобное происходило во время урагана «Катрина», но это крайне необычное явление, — добавил эксперт.

В американском штате Луизиана из-за урагана «Ида» более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.

До этого президент США Джо Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана «Ида» и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.

Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды — он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.