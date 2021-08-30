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Заснувший на скамейке мужчина стал жертвой уличного вора в Подольске

Анастасия Колоскова

Происшествия
Заснувший на скамейке мужчина стал жертвой уличного вора в Подольске
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали в Подольске 36-летнего москвича, подозреваемого в краже. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Установлено, что ранним утром злоумышленник, гуляя с собакой возле торгового центра, расположенного на Октябрьском проспекте, заметил спящего на скамейке мужчину. Подойдя к нему, правонарушитель похитил два мобильных телефона и ноутбук, общей стоимостью 120 тысяч рублей, — рассказала она.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Установить личность и местонахождение подозреваемого полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что злоумышленник был ранее неоднократно судим. В ходе допроса задержанный сообщил, что похищенную технику он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Оперативники изъяли электронные устройства из ломбарда и вернули их законному владельцу. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, заключила Татьяна Петрова.

Похожий случай произошел в торгово-выставочном комплексе на Нахимовском проспекте в Москве. Там мужчина заметил на скамейке оставленную без присмотра сумку и решил присвоить ее себе.

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