Жилой дом по реновации в столичном районе Царицыно передали под заселение
Первую многоэтажку по программе реновации жилищного фонда Москвы передали под заселение в районе Царицыно. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Жилой дом построили на Ереванской улице. Сюда переселят жителей другого дома на одноименной улице.
— Дом на Ереванской улице первый на территории района Царицыно, переданный под заселение по программе реновации. Всего на первом этапе программы предстоит расселить 18 домов до 2024 года, — отметил глава ведомства.
В районе Царицыно в Южном административном округе (ЮАО) столицы переселят 36 тысяч жильцов из 141 дома.
Для этого в районе уже построили и ввели в эксплуатацию один жилой дом, а также продолжают возведение еще пяти многоэтажек. Девять объектов находятся в стадии проекта.
— Сейчас в Южном административном округе около 2,5 тысячи человек из 25 домов находятся в стадии переселения или уже завершили свой переезд, — подытожил Сергей Левкин.
В понедельник, 30 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в стадии проектирования и строительства находятся 5,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.