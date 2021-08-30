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Жилой дом по реновации в столичном районе Царицыно передали под заселение

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по реновации в столичном районе Царицыно передали под заселение
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Первую многоэтажку по программе реновации жилищного фонда Москвы передали под заселение в районе Царицыно. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Жилой дом построили на Ереванской улице. Сюда переселят жителей другого дома на одноименной улице.

— Дом на Ереванской улице первый на территории района Царицыно, переданный под заселение по программе реновации. Всего на первом этапе программы предстоит расселить 18 домов до 2024 года, — отметил глава ведомства.

В районе Царицыно в Южном административном округе (ЮАО) столицы переселят 36 тысяч жильцов из 141 дома.

Для этого в районе уже построили и ввели в эксплуатацию один жилой дом, а также продолжают возведение еще пяти многоэтажек. Девять объектов находятся в стадии проекта.

— Сейчас в Южном административном округе около 2,5 тысячи человек из 25 домов находятся в стадии переселения или уже завершили свой переезд, — подытожил Сергей Левкин.

В понедельник, 30 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в стадии проектирования и строительства находятся 5,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.

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