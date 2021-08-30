Ученые из Австралии рассказали, чем опасно употребление поваренной соли

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Чрезмерное употребление соли может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Такой вывод сделали австралийские ученые в понедельник, 30 августа.

Специалисты посоветовали отказаться от привычного продукта и ввести в рацион заменители, в которых в разы меньше натрия и больше калия.

Отмечается, что в исследователи из Австралии провели эксперимент, в результате которого доказали свою теорию об опасности поваренной соли.

Свыше 20 тысяч добровольцев стали участниками исследования. В основном это были люди, которые пережили инфаркт, а также лица старше 60 лет с хроническим высоким артериальным давлением. В ходе эксперимента их разделили на две группы: первые ели обычную соль, а вторые — заменители.

Во время проведения эксперимента скончались четыре тысячи человек. При этом у трех тысяч диагностировали инфаркт, а еще у пяти — сбой сердечно-сосудистой системы. Однако у употреблявших заменитель соли стольких заболеваний обнаружено не было.

Из-за этого ученые из Австралии пришли к мнению, что употребление в пищу поваренной соли вредит организму, передает New Inform.

В понедельник, 30 августа, врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал способы, как приучить детей к правильной еде.